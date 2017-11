Eccellenze musicali in concerto, con l'associazione Euphoria

TRIVERO - Eccellenze musicali biellesi saranno protagoniste del concerto organizzato dalla Associazione Euphoria in programma sabato 25 novembre alle ore 21 presso la biblioteca del Centro Zegna. Saranno le talentuose artiste Elena Ballario al pianoforte insieme alla figlia Camilla Patria al violoncello ad esibirsi in un repertorio che prevede l'esecuzione delle sette variazioni scritte da Beethoven su di un tema del mozartiano Flauto Magico, la sonata op. 40 di Leon Boellmann, la suite popolare spagnola di Manuel de Falla e, per concludere, le grand tango di Astor Piazzolla. Un evento imperdibile che metterà ancora una volta in risalto la capacità esecutiva delle bravissime musiciste cresciute nel Biellese e diventate protagoniste assolute nel panorama musicale italiano rappresentando orgogliosamente un patrimonio artistico importante per il nostro territorio. L'ingresso è libero.