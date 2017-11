Cossato: paura per una bombola del gas

COSSATO - Attimi di paura questa notte, sabato 18 novembre, in un'abitazione di Cossato, dove una bombola di gpl ha rischiato di esplodere. Erano circa le 3 quando, alcuni residenti di via Mercato, hanno notato i bagliori delle fiamme provenire da un appartamento al quinto piano di uno stabile, di proprietà di una donna di 78 anni. Immediata la telefonata ai vigili del fuoco, che sono giunti in pochi minuti sul posto. Solo allora hanno scoperto che l'incendio stava interessando solo l'armadio del balcone, dove era riposta la bombola di gas. Per cause in via di accertamento, a prendere fuoco era stato un tubo di collegamento. Lievi i danni riportati dalla struttura.