Candelo: scomparso anziano di 84 anni

BIELLA - Da ieri pomeriggio, sabato 18 novembre, non si hanno più notizie di Orlando Falla Caravino, 84 anni, di Candelo. Il pensionato, come sempre, era uscito per una passeggiata, insieme al suo cane. Alle 19,30 il figlio, non vedendolo rientrare, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto campo base nei pressi della strada che collega la cittadina con il vicino paese di Vigliano, dove il pensionato era solito passeggiare. Questa mattina sono riprese le ricerche e in giornata, è previsto l'arrivo anche di unità cinofile e di un elicottero. Con le basse temperature registratesi nella notte, la speranza è che l'84enne abbia trovato un riparo e che lì stia attendendo l'arrivo dei soccorsi. Seguiranno aggiornamenti.