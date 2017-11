Candelo: ritrovato vivo il pensionato scomparso ieri

CANDELO - È stato ritrovato vivo pochi minuti fa Orlando Falla Caravino, il pensionato di 84 anni, di Candelo, scomparso ieri pomeriggio dalla sua abitazione di Candelo. Era nella zona dietro alla stazione ecologica di Seab. Uscito per fare una passeggiata con il suo cane, Bonni, un incrocio Labrador nero e bianco, alla sera non aveva fatto rientro a casa. Immediatamente erano scattate le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e volontari dell'Aib, mentre gli amici su facebook si mobilitavano per diffondere la notizia. Ora l'anziano è stato trasportato in ospedale a Ponderano. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.