Carabinieri: arrestate due persone

BIELLA - Due persone sono state arrestate dai carabinieri in ottemperanza ad altrettante ordinanze emesse dalla magistratura di Biella e Vercelli. Si tratta di Roberto Gattoni, 43 anni, di Biella, che doveva scontare ancora otto mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, e che ora è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di via dei Tigli. E sempre dietro alle sbarre, ma questa volta a Vercelli, è finito anche Gianluca Curatolo, 34 anni, di Mezzana. In questo caso gli sono stati sospesi gli arresti domiciliari, per le troppe violazioni commesse.