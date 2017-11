Cavaglià: colpo da 150 mila euro

CAVAGLIA' - Il titolare di un'officina di Cavaglià, di 75 anni, residente fuori provincia, ha denunciato ai carabinieri il furto di macchinari e cavi di rame per un valore di 150 mila euro. L'uomo ha raccontato ai militari dell'Arma di possedere due capannoni, comunicanti, nella zona industriale del paese. Uno di questi, lo aveva dato in affitto a un'azienda del Torinese, che ha recentemente traslocato. Dopo, si è accorto che mancavano all'appello delle apparecchiature industriali per l'acqua e cinquanta metri di cavi elettrici in rame. Ora i carabinieri stanno indagando per capire se si è trattato di un furto, oppure se chi ha effettuato il trasloco abbia preso per sbaglio anche il materiale appartenente al 75enne.