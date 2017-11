Ancora furti riusciti o solo tentati in provincia

BIELLA - Ancora furti tentati o messi a segno un po' ovunque, nel Biellese. Da un'abitazione di Vigliano ieri, sabato 18 novembre, sono spariti circa 300 euro in contanti e un orologio di valore, che si trovavano custoditi in un armadio metallico, mentre qualcuno, a Pettinengo, ha cercato di entrare in una casa forzando la porta di ingresso, senza riuscirvi. A Cavaglià, un 45enne ha richiesto l'intervento di una pattuglia dell'Arma, dopo che aveva visto un uomo entrare nel giardino e cercare di abbassare le luci esterne. Il ladro, vistosi scoperto, si era dato a una precipitosa fuga sull'auto guidata da un complice, prima dell'arrivo dei carabinieri. E ancora, a Gaglianico, i soliti ignoti hanno cercato di entrare in un alloggio, forzando una finestra e facendo scattare il sistema di allarme.