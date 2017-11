Pompieri salvano la vita a un anziano

TRIVERO - Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha salvato la vita a un uomo di 77 anni, di Trivero. A dare l'allarme ieri, sabato 18 novembre, era stato il figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Quando i pompieri sono riusciti a entrare nell'alloggio, rompendo il vetro di una finestra, hanno trovato il pensionato riverso a terra, dove era finito dopo essere stato colto da un malore. Adesso si trova ricoverato all'ospedale di Ponderano. E sempre ieri, una squadra del comando provinciale di via Santa Barbara ha evitato che un 52enne di Biella, seguito dal servizio psichiatrico, rimanesse gravemente ustionato. L'uomo si era addormentato con la sigaretta accesa, che aveva appiccato il fuoco al materasso. Trasportato al pronto soccorso, è stato visitato e subito dimesso.