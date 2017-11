Virtus Biella strepitosa: Albisola battuta 3 a 1

BIELLA - Importantissima vittoria da 3 punti per la Prochimica Novarese Virtus Biella: sabato sera in un PalaSarselli gremito le nerofucsia hanno sconfitto 3-1 l'Iglina Albisola, formazione che seguiva ad una sola lunghezza e che fino a quel momento era sempre andata a punti. Per la partita coach Mucciolo deve rinunciare in partenza a Francesca Fonsati (ferma per un problema alla caviglia), oltre ad avere una Alessia Diego ancora a mezzo servizio (ma entrata nel corso della gara per la ricezione al posto di Silvia Morandi in seconda linea). Parte titolare Michela Bevilacqua che ripagherà la fiducia di coach Mucciolo con una prestazione strepitosa e ben 25 punti personali, top scorer della serata. Sull'altra banda El Hajjam, in palleggio Mariottini e opposta capitan Morandi, Bogliani e Zecchini al centro con Baratella libero.



LA GARA - Il primo set è molto rapido: un 25-13 che è una vera dimostrazione di forza delle ragazze di Cristiano Mucciolo. Più equilibrato il secondo che dopo un lungo tiramolla vede le biellesi allungare e chiudere 25-22 con i punti decisivi di Bevilaqua e Morandi. Nella terza frazione è Albisola a partre forte e ad allungare sino al 10-16. La Virtus non demorde, reagisce e pareggia sul 20-20 dimostrando una grinta e una determinazione encomibile. La squadra nerofucsia ha anche un match ball sul 24-23, ma nel finale sono più brave le ospiti che vanno a chiudere 24-26 riaprendo il match. Entusiasmante la quarta frazione: la Prochimica parte bene (10-7), Albisola reagisce e va a condurre di un paio di lunghezze, arrivando al set ball sul 23-24. Questa volta è la Virtus a non sbagliare più e con le sue bocche da fuoco ottiene i punti che valgono il 27-25 decisivo.



Prochimica Novarese Virtus Biella-Iglina Albisola 3-1 (25-13, 25-22, 24-26, 27-25)

Provincia Novarese Virtus Biella: Mariottini 0, Morandi 15, Zecchini 12, Bogliani 10, El Hajjam 12, Bevilacqua 25, Fonsati 0, Diego 0. Libero: Baratella. N.e. Cavalieri, Peruzzo, Piccioni. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.