Polizia: identificato uno scippatore

BIELLA - Dal sequestro di un modico quantitativo di hashish, gli agenti delle Volanti della Questura sono risaliti all'identità di uno scippatore. L'uomo, un 20enne originario di Santo Domingo, residente a Biella e da tempo noto alle forze dell'ordine, stazionava nei pressi dei Giardini Zumaglini, quando è stato notato dai poliziotti. Controllato, è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di stupefacente. È scattata quindi la perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del giovane, e qui arriva la sorpresa, è stato ritrovato il tesserino sanitario di una donna, derubata nel 2013. Ma non basta. Tra i capi di abbigliamento in suo possesso c'erano anche una giacca e un cappello con visiera, entrambi di colore verde, che hanno insospettito gli operatori. L'attento lavoro investigativo, portato avanti a tempo di record, ha permesso di riconocere nel dominicano lo scippatore che, lo scorso 30 ottobre, aveva strappato la borsetta a una donna, tra via Carta e via Rosazza. Ora il 20enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e denunciato per la ricettazione del tesserino sanitario e lo scippo.