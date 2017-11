Prelevano tre cinghiali morti dalla strada: denunciati per truffa ai danni dello Stato

BIELLA - Tre uomini di Lessona, di età compresa tra i 21 e i 51 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per furto venatorio ai danni dello Stato. Il gruppetto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 novembre, mentre si immetteva in Superstrada, a Cossato, era incappato in un incidente appena occorso a una coppia di residenti fuori provincia. A bordo di una Renault Clio, aveva travolto e ucciso tre cinghiali, distruggendo l'auto. I biellesi, come nulla fosse, avevano caricato sulla loro vettura, una Mitsubishi, due delle carcasse, per poi allontanarsi. Poco minuti dopo era giunta sul posto una pattuglia dell'Arma e i due giovani rimasti a piedi con l'auto avevano raccontato loro quanto accaduto, mentre il terzo animali veniva recuperato, come prevede la legge, dalla Protezione civile provinciale. E mentre i militari dell'Arma cercavano di identificare il terzetto, questo si presentava in caserma a Cossato dicendo di aver macellato gli animali e riposto le carni nel congelatore. La successiva perquisizione domiciliare aveva dato esito positivo e, quanto restava degli animali, prelevato e posto sotto sequestro.