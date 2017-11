Uomo travolto da un treno. Incidente o suicidio?

VIGLIANO - Un uomo è stato travolto da un treno, oggi, in un tratto ferroviario tra Vigliano e Valdengo. Ancora da capire se si tratti di un incidente o di un suicidio. Sono in corso i rilievi del caso da parte di polizia e di carabinieri, che stanno anche raccogliendo le testimonianze dei passeggeri del treno che ha travolto l'uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità. I fatto sono avvenuti intorno alle 14. Gli spostamenti di alcuni treni sono stati sospesi, soprattutto in direzione Novara, per le operazioni delle forze dell'ordine presenti in zona. Seguiranno aggiornamenti.