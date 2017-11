Vigliano: due case "visitate" dai ladri

VIGLIANO - Il paese di Vigliano è stato preso di mira ieri, domenica 19 novembre, dai ladri, che hanno fatto irruzione in due case. In via Spina, qualcuno ha forzato la finestra dell'abitazione di un 31enne e, dopo aver messo tutte le stanze a soqquadro, se ne è andato pare senza rubare nulla. Dall'alloggio di un uomo di 50 anni, in via per Ronco, invece, sono spariti quattro orologi di valore. Anche in questo caso i malviventi, dopo essere entrati nell'immobile sempre passando da una finestra, hanno rovistato ovunque fino a quando non hanno trovato qualcosa da rubare. Sugli episodi indagano i carabinieri.