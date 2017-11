«Avanti così, senza mercato, fino ai play off»

BIELLA - Il tecnico de la Biellese Maurizio Braghin nel dopo partita di ieri contro Baveno, finita 1 a 1, nel campionato di Eccellenza di calcio, fa la seguente analisi: «Sono preoccupato per l'evidente calo fisico che la squadra ha avuto nel secondo tempo».

Una Biellese dai due volti, in effetti

«Una buona Biellese nel primo tempo, una brutta Biellese nel secondo. La cosa che mi preoccupa maggiormente, al netto del valore dell'avversario, è il calo fisico evidente che abbiamo avuto nella ripresa. Queste partite con un po' più di furbizia e di cattiveria si portano a casa. La cura è trovare l'assetto giusto, ma la personalità e la cattiveria non si allenano, bisogna entrare piano piano nella testa dei giocatori perché certe situazioni vanno lette in maniera diversa».

Quali possono essere le soluzioni tattiche

«Le partite dobbiamo giocarle tutte trovando l'assetto tattico che possa permettere ai ragazzi di esprimersi al meglio. Abbiamo provato il 4-3-3, ma non abbiamo esterni che provano l'uno contro uno, per cui dobbiamo trovare soluzioni diverse perchè le qualità dei giocatori non possiamo cambiarle».

Un passo indietro, dunque?

«Ai ragazzi ho detto in maniera molto serena che abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle altre gare, ma questo è colpa del grande calo fisico che abbiamo avuto. Il mercato? Per adesso andiamo avanti così con l'obiettivo che rimane quello dei playoff».