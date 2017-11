Biella, rifacimento della pavimentazione in via Lamarmora

BIELLA - Mentre si è pressoché completato il ridisegno della segnaletica orizzontale in tutta la città, da mercoledì 22 novembre sarà il momento di mettere mano anche a due degli attraversamenti pedonali più usati di Biella, quelli di via Lamarmora tra i giardini Zumaglini, piazza Casalegno e il centro commerciale I Giardini. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, in questo momento in condizioni non ottimali, su entrambi i passaggi, con la posa di nuovi cubetti in marmo bianco al posto di quelli usurati.

ASSESSORE - Durante i lavori non sarà necessario chiudere al traffico la strada. «Procederemo a segmenti - afferma l'assessore ai lavori pubblici Sergio Leone - In questo modo i disagi saranno limitati alla soppressione temporanea di alcuni posti auto e al restringimento parziale della carreggiata man mano che si procede con l'intervento. Ma rimettere in sesto quella zona sarà come un piccolo regalo di Natale per i cittadini». Secondo i programmi, i lavori dovranno terminare entro il 7 dicembre.