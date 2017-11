Una scuola per costruire un progetto di vita

BIELLA - L’Istituto «Losana» si qualifica all’interno della realtà di Biella e del Biellese grazie ad una storia di quasi 200 anni di attività in cui ha mantenuto fede al proprio carisma e ai principi educativi e pedagogici di Antonio Rosmini che nascono dall’ascolto, dalla meditazione e dal confronto con il Vangelo di Cristo. La scuola vuole coinvolgere nell’azione educativa la famiglia impegnandosi a costruire sinergia tra famiglia e scuola. Questo perché genitori ed insegnanti nel momento che assumono l’impegno di educare non possono ignorare che l’uomo, a immagine e somiglianza di Dio, porta nel cuore una ricerca di infinito che trova risposta solo quando si accoglie il progetto di amore che Dio ha pensato per ciascuno di noi. Ed è proprio per questo che un progetto educativo così grande ha bisogno di tempo e di metodo per svilupparsi e crescere ed è quindi necessario partire dall’infanzia, dove si ha la grandissima opportunità di fondare le basi per affrontare le tappe successive: l’adolescenza e l’età adulta.

LA SCUOLA - Elementi necessari che contribuiscono a fondare tale progetto sono: un dialogo con la scuola costruttivo e propositivo che porta a camminare in un clima di rispetto e di fiducia reciproca. In questo percorso di crescita umana ed intellettuale gli insegnanti/educatori della nostra scuola accettano nelle discipline a loro affidategli di accompagnare, come afferma Rosmini, l’alunno dal suo punto di partenza al risultato massimo secondo le esigenze del suo ingegno e delle sua aspirazioni, in una continuità educativa e didattica che rispetti il ritmo della crescita di ciascuno. La scuola si articola su un percorso completo del ciclo primario, dalla prima classe alla quinta. Il nostro tempo scuola si articola in 30 ore settimanali così ripartite: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00. Per le famiglie che ne hanno necessità è attivo sia un progetto di pre-scuola che garantisce l’accoglienza ai bambini dalle ore 7:30 del mattino, sia un servizio post-scuola che assicura l’assistenza fino alle 18. La nostra offerta formativa si basa su un lavoro di squadra portato avanti da un insegnante prevalente e da docenti specialisti (Arte/Immagine, Tecnologia/Informatica, Inglese e Musica) che si propongono d’insegnare a conoscere e a pensare. Ogni disciplina comunica con le altre per dare una visione completa della realtà. Grande importanza viene data allo studio e all’approfondimento della lingua inglese, questo fin dall’inizio del percorso didattico, dato che nell’offerta formativa è stata aggiunta un’ora con insegnante madrelingua che lavora in compresenza con l’insegnante di inglese per affinare il dialogo e la comunicazione verbale.

APPROFONDIMENTO - Sempre per approfondire e rendere più quotidiano l’utilizzo della lingua inglese è stato attivato anche un corso extrascolastico sempre con insegnante madrelingua con l’obiettivo di portare l’inglese nella realtà quotidiana dei bambini. Tutta l’esperienza didattica che la scuola offre trova validi supporti in un salone polivalente e in una serie di laboratori: informatico, musicale e artistico; tutti attrezzati con strumentazioni e tecnologie che consentono lezioni tecnico/pratiche estremamente interessanti che permettono ai nostri studenti di mettere in pratica i concetti presentati in classe e di far così crescere le loro competenze. Completano gli ambienti della nostra scuola: il giardino con il suo chiostro ed il locale mensa dove gli allievi consumano il pranzo con cibi che seguono menù validati dall’Asl e preparati da un servizio specifico per la ristorazione.

PORTE APERTE - Per scoprire tutto questo l'Istituto Losana apre le porte sabato 2 dicembre 2017 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 a genitori e futuri allievi, attraverso percorsi guidati di osservazione, esplorazione, produzione e gioco. Nella stessa giornata anche l'Asilo «Biella Piano» terrà le porte aperte dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15 alle 18 per presentare la propria offerta formativa. Questi due eventi in contemporanea nascono non solo dalla vicinanza, ma soprattutto dalla storia che lega i due istituti e che porta a lavorare in sinergia ed in collaborazione avendo durante l'anno momenti pensati, preparati e condivisi insieme che creano di fatto progetti di continuità tra i bambini dell'ultimo anno di materna e quelli della primo anno della scuola primaria. Entrambi gli Istituti saranno lieti di accogliere tutte le famiglie che avranno il piacere e l'interesse a venire per vedere e conoscere.