«Una prova di grande maturità»

BIELLA - Di seguito le dichiarazioni di coach Michele Carrea in conferenza stampa al termine di Moncada Agrigento-Eurotrend Biella, vinta domenica dai rossoblù sul punteggio di 82 a 74: «In termini di scarto non è la partita che mi aspettavo, in termini di gioco invece era quello che nei pochi giorni a disposizione avevamo previsto di mettere in campo. Alla squadra devo fare i complimenti: in poco tempo i ragazzi sono riusciti a mettere in campo, seriamente e in maniera disciplinata, il piano partita senza praticamente sbavature rispetto alle regole. Quando si prendono margini importanti è normale che qualcosa succeda; a noi questa sera fortunatamente è successo spesso. Gli avversari cambiano il livello di energia, cambiano le proposte difensive e su quei cambi in corsa facciamo ancora un po' fatica a mantenere lucidità e stare dentro le nostre linee, difensive soprattutto. A parte questo, venire in trasferta e controllare una gara come abbiamo fatto oggi è segno di una squadra che ha grande voglia, grande desiderio e grande maturità. È soprattutto il segno di una squadra che lavora tanto e non chiede mai di fare qualcosa in meno. Avendo anticipato mercoledì il turno con Reggio Calabria, adesso ci prendiamo questa settimana per migliorare: cambieremo un po' il target del nostro lavoro, proveremo a indirizzarci più sul miglioramento individuale. I ragazzi non hanno desiderio di riposo ma desiderio di diventare più forti. Questo sicuramente aiuterà il mio lavoro».