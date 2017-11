Marciapiedi rotti in via Pietro Micca, Delmastro interroga

BIELLA - Interrogazione comunale alla maggioranza del sindaco Marco Cavicchioli, da parte del consigliere Andrea Delmastro, di Fratelli d'Italia. L'esponente del centrodestra provinciale, già ex assessore nella giunta di Dino Gentile, sottolinea la situazione che si è venuta a creare in via Pietro Micca, nel lato di fronte all'ex biblioteca civica e l'ufficio centrale delle Poste italiane. In pratica Delmastro segnala cubetti fuori posto, buche e altri tipi di danni ai marciapiedi. Il tutto creerebbe oltre ad un danno d'immagine per il Comune anche un pericolo per i pedoni, soprattutto se anziani. Delmastro chiede quindi all'amministrazione comunale se è a conoscenza della situazione ed in che modo intenda provvedere per sistemare la situazione esistente nell'importante arteria cittadina. Il tema sarà oggetto di discussione nel prossimo consiglio comunale.

Altra foto dei marciapiedi di via Pietro Micca (© Diario di Biella)