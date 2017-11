Coppia di anziani finisce in ospedale

BIELLA - Una coppia di pensionati, lei di circa 70 anni e lui di dieci più anziano, è finita pochi minuti fa, di oggi martedì 21 novembre, in ospedale, dopo aver centrato con l'auto una delle statue che si trovano nel parcheggio del Centro commerciale "Gli Orsi». Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sembra che il conducente dell'utilitaria abbia perso il controllo del mezzo, sia finito sul marciapiede e sia andato a impattare contro uno degli orsi stilizzati. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei luoghi.