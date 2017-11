Polizia di Stato: ancora un arresto per droga

BIELLA - Un 25enne residente in provincia è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di stupefacenti e di parti di munizioni. L'operazione, portata avanti dall Squadra Volanti e coordinata dall'Ispettore superiore Vincenzo Vaccaro, è solo l'ultima di una serie di attività tese a contrastare la diffusione degli stupefacenti sul territorio. In questa occasione, nella casa del giovane gli agenti hanno rinvenuto sei piante di canapa, qualche grammo di hashish e marijuana, un bilancino di precisione e un coltello, oltre alle parti ci un mortaio calibro 81 millimetri. Comparso davanti al giudice, che ne ha convalidato l'arresto, il 25enne è stato in seguito rilasciato con il solo obbligo di firma davanti all'autorità giudiziaria.