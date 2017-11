Cossato: identificati gli autori di una rapina al supermercato

COSSATO - Avevano rubato alimenti per 50 euro, in un supermercato di Cossato, per poi aggredire un addetto alla sorveglianza. Ora il terzetto, di cui fanno parte due donne e un uomo, di età compresa tra i 24 e i 26 anni, residenti in zona, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri, grazie anche alle riprese fatte dalle videocamere di sorveglianza. Dalla ricostruzione effettuata in sede investigativa dai militari dell'Arma, i tre avevano sottratto la merce e cercato di oltrepassare le casse, senza pagare. Sorpresi dall'addetto alla sicurezza, era stati portati in un ufficio, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, e qui era scoppiato il parapiglia. Avevano infatti aggredito il vigilante, facendolo finire a terra, per poi darsi alla fuga. Ora dovranno rispondere dell'accusa di rapina.