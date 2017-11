Stagione invernale 2018: corso di sci a Valtournanche

BIELLA - L'A.p.d. Pietro Micca è pronta ad organizzare al meglio la nuova stagione di corsi sci che si svolgeranno nel comprensorio sciistico di Valtournanche nelle domeniche del 14-21-28 gennaio e domenica 4 febbraio 2018. Venerdì 1 dicembre alle ore 21 presso la sede sociale in via Monte Mucrone 3, lo staff sarà a disposizione per dare tutte le informazioni e raccogliere le iscrizioni.

PROGRAMMA - Il programma della giornata di corso sarà: Partenza alle ore 7 presso il piazzale inferiore Stazione San Paolo (Biella) Arrivo previsto a Valtournanche ore 9:15, preparazione dei gruppi, dalle 10 alle 12 si svolgeranno le prime due ore di corso, pausa pranzo libera nella zona scuola sci per poi riprendere alle ore 13 fino alle ore 15. La partenza per il ritorno è prevista per le ore 16 con arrivo a Biella verso le ore 18:30.

INFORMAZIONI - Il corso è aperto a tutti, dai più piccini alle prime armi, a coloro che vogliono perfezionarsi con l'aiuto di maestri qualificati, e tutti saranno seguiti, oltre che dai maestri della scuola sci di Valtournanche, dai nostri collaboratori pronti ad intervenire per ogni evenienza o necessità. L’età minima richiesta sono 4 anni Per info potete trovarci presso la sede Pietro Micca tutti i mercoledì sera dalle ore 21 in poi, oppure sulla nostra pagina Facebook «APD Pietro Micca Biella - Sezione Sport Invernali» o all’ email sede@pietromicca.it. I recapiti telefonici di riferimento: Beppe 3337905274 e Paolo 3496723666.