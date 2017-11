Chiusa per un giorno la deviazione viale Matteotti-piazza Vittorio Veneto

BIELLA - Resterà inaccessibile dalle 7,30 alle 18 di mercoledì 22 novembre la deviazione viale Matteotti-piazza Vittorio Veneto, aperta in deroga alla zona a traffico limitato in corrispondenza del cantiere per il rifacimento del marciapiede di via Repubblica. L'area sarà dedicata alla manifestazione, organizzata dal Provveditorato, in occasione della giornata nazionale per la sicurezza stradale, dedicata alle scuole. L'evento occuperà la zona dei giardini Zumaglini e i loro dintorni: saranno vietati traffico e sosta in viale Matteotti dalla Fons Vitae e l'intersezione con via Volpi, in piazza Vittorio Veneto tra via Losana e i portici Standa e tra la Fons Vitae e via Torino. Quest'ultimo è il tratto aperto per la deviazione temporanea, che per un giorno resterà dunque inagibile. Il traffico si concentrerà per un giorno solo sull'unico percorso alternativo che è la svolta a sinistra in via Cernaia, con possibili rallentamenti specie nelle ore di punta. Il consiglio agli automobilisti è di utilizzare i percorsi alternativi (via Caraccio-viale Carducci-discesa dell'ospedale-via Cernaia o via Dante-via Pietro Micca). Da giovedì 23 la deviazione tornerà agibile fino alla fine del cantiere del marciapiede di via Repubblica.