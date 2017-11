Reda debutta a Pitti Uomo

BIELLA – Reda sarà a Firenze dal 9 al 12 febbraio prossimo, presente per la prima volta alla fiera più fashion-farward – nuova declinazione dell’abusato «innovativa» - del panorama internazionale con un progetto speciale dedicato all’activewear. A cura di Pitti Immagine ed E:NOI Consulting, Athlovers manderàin scena alla Polveriera della Fortezza da Basso, una selezione di collezioni che rappresentano al meglio la declinazione più sofisticata del guardaroba per il tempo libero e lo sport. Tra i capi in passerella, uno per ogni linea sarà realizzato con i tessuti Reda Active.

I TESSUTI REDA – In quest’ambito, il ruolo del lanificio è quello di partner e fornitore d’eccellenza per i cinque brand selezionati da Pitti. Il concept inedito del progetto sta proprio nel binomio tra lusso e moda ultra-contemporanea. Athlovers è l’unione di Athletic e Lovers, e nasce sulla scia di un trend che sta portando nel guardaroba di tutti i giorni capi prima orientati quasi esclusivamente ai momenti sportivi. Di marchi che cavalcano questo mix tra sport e leisure ne esistono già ed hanno riscontri in termini di visibilità e vendite davvero notevoli, ma la discrimine che mette in campo Pitti insieme a Reda è quella dell’eccellenza. Non solo fashion, ma con performance e qualità superiori.

ACTIVE, NON SOLO SPORT - «Per noi di Reda è un privilegio far parte di questo progetto –commenta l’Ad Ercole Botto Poala – siamo convinti che le esperienze fisiche ed emotive generate dall’interattività tra noi e i brand sapranno coinvolgere tutti i visitatori. Inizialmente pensati per lo sport, i tessuti della nostra linea Active rappresentano la perfetta sintesi tra athlovers ed high tech, valorizzando le meravigliose possibilità della lana al servizio dell’uomo e delle sue passioni. Alla base, un’accurata ricerca stilistica che riflette talento manifatturiero, qualità e sostenibilità, di un lanificio che da oltre 150 anni cura ogni aspetto della produzione».

ACTIVE, ANCHE NELLO SPAZIO – Per altro Reda, proprio con il capitolo Active aperto nel 2014, ha già dimostrato come i tessuti in lana, Merino nello specifico, possano trovare declinazioni estremamente tecnologiche. Giusto tre anni fa, il lanificio annunciava la sua partnership con laNasa, come fornitore di tessuti per le t-shirt indossate dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, prodotti da Armadillo Merino.

I BRAND PARTNER - A Pitti Uomo le diverse declinazione del mondo Merino saranno affidate, invece, a collezioni rappresentative di un lifestyle sportivo e sofisticato allo stesso tempo. 42.54, marchio fondato da Olivia Borleé & Élodie Ouédraogo, atlete medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Pechino, propone capi dallo stile ribelle. Aeance, azienda tedesca, punta tutto sullo stile minimal e sulla ricerca nei materiali, lo statunitense Dyne, del designer Christopher Bevans, propone uno stile dinamico e ultra-contemporaneo. ll brand italiano Gr1ps, nasce con l'ambizioso progetto di rivoluzionare il mondo dell'abbigliamento per sport da combattimento e Isaora, da New York City propone uno stile fashion e funzionale all’urban life.

PITTI UOMO - «Con Athlovers lanciamo un progetto del tutto inedito e ad alto tasso d’innovazione nello scenario dei saloni di moda- dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – che abbiamo ideato e realizzato pensando ai concept store e gli e-shop più fashion-forward. Athlovers genera un interessante cortocircuito tra cinque collezioni internazionali di premium activewear e un partner d’eccezione come Reda, combinando know how tecnico e ricerca stilistica avanzata. Da questa collaborazione nascerà una ideale capsule presentata in esclusiva durante il salone».