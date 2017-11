Ladri scatenati in tutto il Biellese

BIELLA - Monili in oro e orologi, per un valore di circa 3 mila euro, sono finiti nel bottino dei ladri che hanno colpito a Cerrione, nella casa di un 48enne. Per entrare hanno forzato una porta finestra. E sempre a Cerrione, i soliti ignoti hanno rubato un televisore, una play station e dell'oro dall'alloggio di un uomo di 54 anni. E ancora materiali preziosi sono stati sottratti in un'abitazione di Ronco, di proprietà di una donna di 52 anni. Colpo solo tentato, invece, a Cossato, dove i ladri, dopo aver danneggiato gli infissi senza riuscire a entrare, si sono accaniti contro l'auto del padrone di casa parcheggiata in giardino.