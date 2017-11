Finto poliziotto raggira una donna a Cerrione

CERRIONE - Ancora due donne truffate, nel Biellese. La prima, di 86 anni, di Cerrione, ieri, martedì 21 novembre, stava riposando in salotto quando ha sentito un rumore provenire dalla cucina. Alzatasi e andata a vedere, si è trovato davanti un uomo che ha detto di essere un poliziotto e che aveva bloccato i ladri che stavano cercando di entrarle in casa. "Stia tranquilla signora - le avrebbe detto -. Ora li porto via in auto e dopo ci rivediamo». Soltanto parecchi minuti dopo la pensionata si è accorta che, insieme al sedicente agente di Polizia, erano spariti monili in oro e altri oggetti, per un valore di circa 300 euro. E a Brusnengo un falso tecnico dell'acquedotto è riuscito a farsi aprire la porta da una donna, per poi rubarle la borsa con dentro 200 euro.