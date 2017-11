Polizia: giovani indagati per droga

BIELLA - Tre 20enni di Occhieppo Inferiore sono stati denunciati dalla Polizia dopo essere stati sorpresi in via Italia, a Biella, con un coltello di genere proibito e dello stupefacente. Al momento del controllo, erano apparsi agitati, così gli agenti li avevano perquisiti. Uno negli slip aveva un coltello con una lama di 16 centimetri e un altro quattro pezzi di hashish. A casa ne aveva altri undici pezzi, per un totale di 26 grammi. Il terzo, nella sua abitazione, solo una busta con dei residui di stupefacente. Per questi ultimi è scatta la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.