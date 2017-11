La Rhythmic School a Padova tenta l’assalto alla Serie A1

CANDELO - Sabato alla Kioene Arena di Padova le atlete della Rhythmic School si giocano la promozione alla serie A1 del campionato di ginnastica Ritmica. L’attuale primo posto, dopo le prove di Desio, Fabriano e Prato, nel campionato di serie A2 con due punti di vantaggio sulle due immediate inseguitrici non garantisce il passaggio alla serie superiore, ma è solo un piccolo margine considerando che alla prima classificata verranno assegnati venticinque punti, ventidue alla seconda e a scendere di due punti per ogni posizione di classifica. Per cui sarà necessario ancora una volta mirare al podio e non fare passi falsi. Infatti solo due compagini saranno promosse, per cui sabato si assisterà ad un battaglia serrata fra le ragazze della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, la Moderna Legnano e Virtus Giussano tutte con ampie possibilità di poter accedere alla serie A1 essendo raccolte nello spazio di due punti.

LE DICHIARAZIONI - «Andremo a Padova con la giusta determinazione e la volontà di fare bene – il commento della DT Tatiana Shpilevaya – oltre a concretizzare il grande lavoro che abbiamo svolto fino ad ora gareggeremo per raggiungere gli obiettivi che ogni ginnasta si è prefissata ad inizio stagione , ma anche e soprattutto per Greta Riccardi nostra validissima atleta che il destino ha voluto privarla di quella che sarebbe stata la sua attuale più grande soddisfazione. Cercheremo di fare bene, scrollandoci di dosso ansie e preoccupazioni che ci hanno pervaso in questi giorni per raggiungere l’obiettivo per cui tanto abbiamo lavorato e regalare a Greta un risultato a cui lei teneva tanto e che ha contribuito a creare».

CONVOCATE - Scenderanno in pedana a difendere i colori blu/fuxia cari al presidente Carlo Vineis: Alessia Leone, Gaia Garoffolo, Rebecca Di Siena, Anna Pellegrini, Giada Lideo e la stella straniera Ana Luiza Filiorianu. Le atlete saranno seguite dallo staff tecnico guidato da Tatiana Shpilevaya e composto da Arianna Prete, Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro ed Antonella Chiesa. Numerosi scenderanno a Padova i supporters e le compagne della Rhythmic School delle varie squadre a tifare ed aiutare dagli spalti le RSgirls in gara.