Carabinieri: sequestrati cinque grammi di droga

BIELLA - Due giovani residenti in Valle Elvo, uno appena maggiorenne e l'altro di 20 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione di stupefacenti. Noti da tempo alle Forze dell'ordine, erano tenuti sotto controllo. Ieri, mercoledì 22 novembre, i militari dell'Arma hanno fatto irruzione in un garage di Sala Biellese, nella disponibilità del 18enne, e sequestrato due grammi di eroina e tre di hashish. È la seconda volta, nell'arco di poche settimane, che avviene il ritrovamento della prima sostanza, nel Biellese. Nell'altra occasione, i grammi erano stati cinque. Una situazione che non può che far preoccupare. Ora le indagini proseguono per risalire al fornitore dello stupefacente.