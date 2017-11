Violenze nella scuola per l’infanzia Korczack. «Vicini alle famiglie»

VERCELLI - L'amministrazione comunale commenta la vicenda della scuola per l’infanzia Korczack, al centro di un inchiesta sui presunte violenze ai danni dei bambini. «Siamo costernati e non possiamo che rimetterci ai risultati delle indagini svolte dalla Questura di Vercelli e alle decisioni che la Magistratura ha intrapreso e vorrà intraprendere. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie, consapevoli della fiducia che nutrono nel corpo insegnanti a cui affidano i loro figli, fiducia che non deve essere lesa da comportamenti singoli» sono le parole dell'assessore all'istruzione Andrea Ranieri e del sindaco Mauro Forte.