Auto forza posto di controllo e sparisce

MASSERANO - Misterioso episodio all'una di questa notte, giovedì 23 novembre, a Masserano. Il conducente di una Volkswagen Golf, incappato in un posto di controllo dei carabinieri, ha dato gas, in direzione Roasio, facendo perdere la sue tracce. La targa, però, i militari erano riusciti a prenderla, ed erano scattati gli accertamenti. E così, nel cuore della notte, una donna di Sostegno si è ritrovata con la pattuglia che gli suonava il campanello di casa. Risultava infatti lei, l'intestataria del mezzo. Mezzo che ha raccontato di aver lasciato parcheggiato fuori da un autosalone di Lessona, dove era andata, insieme a un familiare, a ritirare un veicolo nuovo. Ed effettivamente la Golf si trovava lì e non presentava segni di effrazione. Oggi i carabinieri sentiranno il titolare della rivendita di auto, al fine di fare chiarezza sulla vicenda.