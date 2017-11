“Natale nel cuore di Biella”, operazione rilancio del centro città

BIELLA - È ricco e potrebbe prevedere qualche ulteriore sorpresa il programma dell'edizione 2017 di «Natale nel cuore di Biella», il marchio con cui, da quattro inverni, si presentano eventi e manifestazioni legati al periodo delle festività in città. Si comincerà a dicembre, anche se i primissimi segnali arriveranno già lunedì 27 con l'arrivo in città degli Gnomi della Lana, ormai simbolo natalizio cittadino, e del loro mercatino che quest'anno non sarà in piazza Duomo ma lungo via Italia. Tra le attrazioni confermate spicca la pista di pattinaggio, già montata e pronta per entrare in funzione in piazza Monsignor Rossi: succederà da sabato 2 dicembre. Torna anche il trenino, che percorrerà il centro storico dai giardini Zumaglini fino in Riva. E torna il luna park, che sarà ospitato nella metà di piazza Duomo davanti alla casa parrocchiale (programma completo).

COSA E DOVE - Il programma prevede anche concerti, animazione e spettacoli con l'unico obiettivo, come spiega l'assessore al commercio Stefano La Malfa «di portare sempre più persone nel centro storico. Nelle precedenti edizioni, grazie all'aiuto delle associazioni, ci siamo riusciti». «All'offerta varia si aggiunge anche la qualità - sottolinea Teresa Barresi, assessore alla cultura- . Avremo non solo gli spettacoli in via Italia e al teatro Sociale, ma anche un cartellone che vuole portare persone anche al Museo del Territorio, dove ci sarà la mostra dedicata «Neve, sport invernali a Oropa 1920-1960» come evento principale, e alle biblioteche, con le presentazioni e gli eventi che abbiamo pensato per la Civica e per la Ragazzi».

LUCI - Da quest'anno, al lavoro di Ascom (sue le luminarie in città) e Confesercenti (madrina degli Gnomi della Lana), si aggiunge il ruolo più rilevante assunto dalla Pro loco di Biella e Valle Oropa. «Siamo i coordinatori del programma - spiega il presidente Christian Clarizio - oltre che i gestori diretti di iniziative come trenino, che sarà gratis, e pista di pattinaggio. Qui proporremo sconti per i residenti e per i soci Pro Loco. Mi piace sottolineare lo spirito di collaborazione dei negozianti di via La Marmora e del centro commerciale I Giardini, che ci consente di allargare sempre di più il perimetro della manifestazione».