Eventi a Biella, 10 cose da fare il 25 e il 26 novembre

BIELLA – Il Natale che sta arrivando, la musica, il teatro, la danza, i motori e molto altro in questo fine settimana biellese ricco di sorprese. Ecco qualche consiglio per godersi il weekend al meglio.

Natale sul lago

Dal 24 novembre a Viverone 60 chalet di legno e un'atmosfera da fiaba, fatta di luci e decorazioni. Tutti i weekend, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, le sponde del lago accoglieranno i visitatori che potranno passeggiare tra gli chalet, scoprendo oggetti di artigianato locale e specialità gourmet del territorio. Immancabile la Casetta di Babbo Natale con i suoi folletti. E poi ancora artisti di strada e melodie natalizie. Una grande sfera di luce ospiterà un musical inedito dedicato soprattutto alle famiglie e ai bambini che si vedranno trasportati nella magica atmosfera del Natale, alla scoperta della leggenda dell'Albaluce. Tutto l'evento è pensato per valorizzare il territorio piemontese e saranno appunto gli artigiani locali i protagonisti del mercatino, che punta all'eccellenza dei prodotti per raccontare il suo territorio. Punti street food e ristorazione offriranno l'occasione di degustare specialità gastronomiche tipiche della zona. Per informazioni: 347 8600335, eventi@me-te.it.

Natale al Ricetto

Il 25 e il 26 novembre, nella cornice d'eccezione del Ricetto di Candelo (BI), dentro e fuori le mura fortificate di uno dei Borghi più belli d'Italia, tuffatevi tra leggende e trazioni del territorio, spettacoli, Babbo Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di qualità tra arte, artigianato e sapori. Per informazioni: Pro Loco Candelo: 015 2536728, www.candeloeventi.it, info@prolococandelo.it.

Musica live

Al Second The Apartmen di via Matteotti a Biella, alle 21.30 il live di Estel Luz: voce, synth e loop station che producono melodie calde e ritmi sincopati. Soul e future Soul con un'anima in levare.

Musica contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre alle 21 a Villa Piazzo di Pettinegno lo spettacolo «Joan Baez, la voce della non violenza». Le battaglie della più grande folk singer di tutti i tempi attraverso le sue canzoni e i suoi scritti. Di e con: Valeria Caucino, voce e chitarra; Patrizia Verrastro, voce recitante; Maurizio Fassina, voce narrante. Ingresso libero. Per informazioni: www.pacefuturo.it, info@pacefuturo.it.

A teatro contro la violenza sulle donne

Al Teatro Erios di Vigliano Biellese, sabato 25 novembre alle 21, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in scena lo spettacolo «Un aeroplano a vela». Testo e regia di Renato Iannì, musiche di Gianmaria Testa. Nel foyer del teatro sarà allestita in anteprima la mostra sulla violenza assistita, 15 tavole illustrate. Progetto, testi e realizzazione grafica di Anarkikka. Per informazioni: 015 811887, 015 512041, www.vigliano.info.

Libri

Sabato 25 novembre, dalle 18, presso la Libreria Vittorio Giovannacci (via Italia 14, Biella) lo strabiliante libro di R.J. Palacio sarà il protagonista del nuovo appuntamento del progetto «Note a Margine». «Wonder» è il racconto coinvolgente della storia di Auggie, nato con il volto deformato da una malattia genetica, che deve affrontare il grande passo di andare a scuola per la prima volta… e direttamente in prima media. Nel nuovo ambiente la protezione della famiglia verrà meno e l’amico del cuore non c’è. Sarà accettato dai compagni di scuola? Si farà dei nuovi amici? L’anno scolastico metterà a dura prova la tenacia di Auggie, della sua famiglia e dei suoi amici, ma alla fine la gentilezza e l’amicizia trionferanno. Auggie trova il suo posto nel mondo, con la sua diversità scritta sul volto e la sua normalità di ragazzino. E noi lettori riflettiamo sui nostri comportamenti e sullo «scegliere la gentilezza», uno dei fil rouge del racconto. Come di consueto, i brani musicali selezionati accompagneranno la presentazione del libro e delle sue tematiche, per «leggere» in un modo diverso il romanzo e sottolineare le tematiche affrontate dall'autrice.

Fumetti

Ritorna il fantastico evento legato al mondo del Fumetto a Biella. Nel grandissimo palazzetto sportivo Biella Forum potrete trascorrere una bellissima giornata tra disegnatori, autori, cosplay, mercatino e molto altro.

Biella Motor Show 2017

Il 25 e il 26 novembre in Piazza S. Cerruti, Area Città Studi a Biella, torna il Biella Motor Show, la manifestazione diurna non agonistica di abilità al volate su tracciato chiuso, riservata ai piloti iscritti. A cura di Scuderia Biella Motor Team Squadra Corse A.S.D. Biella. Per informazioni: 015 3507630, www.comune.biella.it, ufficiosport@comune.biella.it.

Musica classica

Sabato 25 novembre alle 21, all'Auditorium Comunale, di Gaglianico, in concerto «Les chemins de l'amour»: Natalia Kotsioubinskaia, pianoforte, Simona Carando, soprano; Marco Musso, contrabbasso. Affascinante viaggio musicale che si snoda tra le più belle e popolari melodie di grandi compositori classici, dell'Ottocento e del Novecento che riscuotono sempre anche il favore di un pubblico allargato. Il repertorio comprende principalmente musiche operisitiche e cameristiche di autori come W.A. Mozart, F. Schubert, F.P. Tosti, E. Satie, F. Poulenc ed altri. Ingresso libero. Per informazioni: 320 5628640.

Per grandi e piccini

All'Opificio dell'arte, alle 16.30, «Dall’altra parte del mondo»: uno spettacolo di danza, canto e musica in cui i personaggi in scena parlano esclusivamente con i loro corpi e attraverso i suoni che emettono con l'ausilio di originali strumenti musicali. Tratto dal libro «Dall’altra parte del mondo», lo spettacolo mette in scena la storia di due sorelle che nascono dai fiori dello stesso albero, ma cadendo l'una a terra e l'altra in acqua si ritrovano separate dalla nascita e finiscono una in Oriente e l'altra in Occidente. Intraprendono però subito un lungo viaggio alla ricerca l'una dell'altra; un viaggio per trovare l'altra se stessa, la parte mancante alla propria felicità. Nel loro viaggio entreranno in contatto con luoghi sconosciuti, canti e danze di popoli diversi, ma soprattutto incontreranno mostri dalle forme più strane, mostri che mostrano, puntano il dito in una direzione, insegnano. Le bimbe rischieranno di perdere la direzione giusta ma il loro sentire sarà così forte che si ritroveranno vicine, fino a specchiarsi l'una nel volto dell'altra senza paura, ma con la gioia della completezza. E si ritroveranno nell'isola dei mostri che scompare e riappare, che naviga e si inabissa come un gigantesco pesce ai quattro angoli della terra. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: Segreteria di Opificiodellarte, (via De Agostini, 7 Biella), 015.30901, info@opificiodellarte.it.