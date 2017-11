Razziano capi di abbigliamento e accessori a "Gli Orsi"

BIELLA - Da Crevacuore al Centro commerciale "Gli Orsi", di Biella, per fare razzia di di capi d'abbigliamento e accessori. A venire denunciati per furto sono stati un uomo e una donna di 69 anni, insieme a una 48enne e a una 25enne. Tutto ha avuto inizio ieri pomeriggio, giovedì 23 novembre, quando una agente della sicurezza ha contattato la Polizia, richiedendo l'invio di una pattuglia. Da qualche ora si stavano lamentando diversi furti nei negozi. Attraverso le videocamere di sorveglianza aveva così iniziato a seguire il gruppetto. Visionati i video, i poliziotti erano andati alla ricerca dei quattro e, dopo pochi minuti, li avevano trovati. Con loro avevano una grossa busta, con dentro alcuni capi di vestiario, alcuni pagati altri indebitamente sottratti. Ma non basta. Perquisita l'auto, dal bagagliaio è uscito di tutto: borse, abiti, calzature e portafogli per un valore di circa 600 euro. I quattro, ovviamente, sono stati denunciati per furto in concorso e la refurtiva, proveniente da cinque diversi esercizi commerciali, recuperata.