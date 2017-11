Biellese raggirata per due mila euro

BIELLA - Una 40enne residente nel Biellese è stata raggirata per duemila euro, da una persona rimasta al momento ancora sconosciuta. Messo in vendita on line un accessorio di un certo valore, era stata contattata da un possibile acquirente. Erano seguite diverse telefonate, in cui lui manifestava il timore che lei fosse una truffatrice. Così erano arrivati a una soluzione: la 40enne sarebbe andata in una postazione Postepay dotato di telecamera, così sarebbe stata ripresa. E così lei ha fatto. Poi è iniziata la transazione, che non riusciva ad andare a buon fine. A quel punto i due hanno deciso di riprovarci il giorno dopo. Solo alla sera lei si è accorta che, non si capisce bene con quale sistema, l'altro le aveva sottratto 2 mila euro.