Biella: rubati 5 mila euro in contanti

BIELLA - Colpo da 5 mila euro ieri, giovedì 23 novembre, in uno studio professionale di via Repubblica, a Biella. Qualcuno dopo aver forzato la finestra del bagno e si è impadronito dei contanti. Sempre in città, furto tentato in un alloggio, la cui proprietaria ha trovato la porta forzata. Oro e 2 mila euro in contanti sono spariti da Pavignano, e da Lessona una consolle Nintendo e un pc.