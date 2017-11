Incontro con i cittadini per le aree giochi della valle Oropa

BIELLA - Sono state accantonate per il piano delle opere pubbliche del 2018 le risorse per risistemare le aree giochi della valle Oropa. Ma prima di disegnare i progetti, la giunta ha deciso di coinvolgere gli abitanti. Succederà in un incontro pubblico che l'assessore ai parchi e giardini Valeria Varnero ha fissato per mercoledì 29 novembre. Il luogo prescelto è l'oratorio di Cossila San Grato, che dalle 18 aprirà le sue porte a genitori e residenti dei tre quartieri di San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro. «Sarà una sorta di prosecuzione della «giunta nei quartieri» dei mesi scorsi - sottolinea Valeria Varnero - e la riproposizione di un metodo che abbiamo già usato altrove, per esempio a Pavignano. Chiederemo a chi usufruisce del parco, ovvero in primo luogo i genitori dei bambini, come vorrebbe che lo facessimo. E in fase di progetto terremo conto delle loro indicazioni».