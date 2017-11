Presa la banda delle "spaccate" ai negozi

BIELLA - La magistratura di Torino ha emesso dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di "spaccate" in esercizi commerciali di Biella, Cuneo e dello stesso capoluogo regionale. Nove di queste sono già state eseguite. Per la decima ci vorrà più tempo, visto che il soggetto si trova all'estero. La banda colpiva e si allontanava velocemente, facendo perdere le proprie tracce. Ora è stata individuata grazie al lavoro della Polizia Giudiziaria della Polfer di Torino e dei Carabinieri, coordinati dal pm Andrea Padalino.