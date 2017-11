Rissa sfiorata al mercato di piazza Falcone

BIELLA - Attimi di tensione questa mattina, sabato 25 novembre, al mercato di piazza Falcone, a Biella, dove si è sfiorata la rissa. Dalle prime, quanto sommarie, informazioni, un ambulante di origini nord africane avrebbe parcheggiato il suo mezzo bloccando un accesso, per poi andare al bar a prendere il caffè. Al suo ritorno, una donna, che doveva sistemare il suo banchetto, lo ha affrontato e lui ha sputato a terra in segno di disprezzo. Rapida la reazione di lei, che lo colpito con uno schiaffo. A quel punto altri soggetti sono intervenuti nel diverbio che, solo l'immediato intervento delle forze dell'ordine, ha evitato degenerasse. Non è escluso che nelle prossime ore qualcuno dei coinvolti possa essere indagato.