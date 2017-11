Alloggiano in un residence e non pagano il conto

BIELLA - I titolari di una ditta con sede a Milano, un 37enne e un 38enne, originari di Caltanissetta, sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta. Lo scorso mese di agosto, in due distinte occasioni, avevavo preso alloggio in un residence di Mosso, di proprietà di una donna di 54 anni, chiedendo di poter usufruire anche del servizio cucina. Con loro c'erano anche cinque operai e, in un'occasione, anche i familiari di uno di questi. Arrivato il momento di saldare il conto, la richiesta d'invio di una fattura direttamente in ditta, che sarebbe stata subito saldata. Malgrado i solleciti, però, i soldi, circa 2mila euro, non sono mai arrivati. A quel punto la 54enne si è rivolta ai carabinieri che, identificati i soggetti, li hanno denunciati.