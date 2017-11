Finti carabinieri sottraggono a una pensionata oro e contanti

COSSATO - "Tranquilla signora, siamo carabinieri. Stiamo inseguendo i ladri che stavano cercando di entrare nella sua abitazione». Sono queste, pressapoco, le parole che due truffatori hanno usato ieri, venerdì 24 novembre, con una donna di 85 anni, di Cossato, che si è improvvisamente trovata in casa una coppia di uomini vestiti di scuro e con un cappellino in testa. Poi, l'hanno convinta a controllare se dall'appartamento mancasse qualcosa. E mentre uno la distraeva, l'altro si dava da fare e razziava tutto ciò che di valore c'era nell'abitazione. Dopo averla rassicurata, se ne sono andati adducendo la scusa che dovevano continuare la ricerca dei ladri. Soltanto qualche tempo dopo la pensionata si è accorta che il vetro della finestra della camera da letto era infranto e che mancavano all'appello 3mila euro in contanti e diversi oggetti in oro. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma.