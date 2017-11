Viverone: ladri in azione alla casa di cura San Giorgio

VIVERONE - La Casa di cura San Giorgio di Viverone è stata presa di mira ieri, venerdì 24 novembre, dai ladri. Qualcuno dopo aver divelto una finestra e forzato la serratura di un ufficio, ha messo tutto a soqquadro fino a quando non ha trovato la chiave della cassaforte, dove erano custoditi 2mila euro in contanti e diversi assegni. Ad accorgersene, e a dare l'allarme, è stato il medico di guardia. Furto solo tentato, invece, in un'abitazione di Trivero, dove ignoti hanno cercato di introdursi rompendo il vetro di una finestra. Sugli episodi indagano i carabinieri che, sempre ieri, hanno indagato un 29enne di Biella. Aveva cercato di rubare un paio di auricolari, del valore di 35 euro, dal reparto di elettronica dell'Esselunga. L'accusa è di tentato furto.