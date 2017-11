Crevacuore: a fuoco tre garage

CRAVACUORE - Due squadre dei vigili del fuoco di Biella stanno operando, dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 novembre, per aver ragione di un incendio che sta interessando tre garage in via Garibaldi a Crevacuore. Le fiamme, sviluppatesi per cause che solo a intervento concluso potranno essere accertate, hanno avvolto i tetti in legno dei box in cemento. Dentro c'erano diverse motociclette, che sarebbero andate distrutte, e dell'altro legname. Spento il rogo, il lavoro dei pompieri proseguirà con le operazioni si smassamento.