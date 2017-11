Rubati oro, contanti e orologi

BIELLA - Ancora due furti nel Biellese. Da un'abitazione di via Mulini, a Candelo, i soliti ignoti hanno portato via 800 euro in contanti e altri oggetti di poco valore. Per entrare, erano passati da una porta che collega l'alloggio con la cantina. Da una casa di via Martiri a Cossato, invece, hanno preso il volo diversi monili in oro e un paio di orologi, per un valore non ancora quantificato. In questo caso, i malviventi sono entrati forzando una portafinestra.