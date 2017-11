Raccolti 1500 euro per la Mensa del povero

BIELLA - In occasione del Ben rivá an Riva 2017 che si è svolto nel mese di ottobre, grazie alle offerte raccolte per la tradizionale Nutellata Benefica dedicata ai 100 anni della Parrocchia San Cassiano, l’Ente Manifestazioni Biella Riva ha devoluto 1.500 euro alla Caritas di Biella a favore della Mensa il Pane quotidiano.

LE PAROLE - «Un aiuto se consideriamo che la mensa prepara un pasto caldo tutti giorni dell’anno a più di 100 persone e ha aiutato più di 1700 persone nei 10 anni di attività. In questi anni grazie alle offerte raccolte in occasione del Ben rivá an Riva e della Nutellata abbiamo potuto devolvere circa 23 mila euro in beneficenza. Grazie di cuore a tutti i volontari, agli amici di Riva e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questo evento» dice Paolo Robazza, per Ente Manifestazioni Biella Riva