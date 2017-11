Carabinieri: denunciata truffatrice seriale

VIGLIANO - Entra nella tabaccheria del centro Bennet di Vigliano, si fa fare una ricarica e poi scappa. Protagonista dell'episodio, avvenuto lo scorso mese di agosto, una vecchia conoscenza delle Forze dell'Ordine: L.R., 52 anni, di Bioglio. La donna, con precedenti specifici, era entrata nella privativa e aveva chiesto di poter ricaricare la Postepay per un valore di 200 euro. Al momento di pagare, aveva finto di aver dimenticato il portafogli in auto. "Vado a prenderlo - aveva detto al tabaccaio - e torno subito a saldare il conto». In realtà, si era dileguata. La vittima aveva sporto denuncia ai carabinieri che, acquisiti i fotogrammi delle videocamere di sorveglianza e i dati della Postepay, erano risaliti alla 52enne. Adesso la donna è stata denunciata per truffa, dopo essere già stata indagata, in passato, per analoghi colpi messi a segno sempre a Vigliano e a Cossato.