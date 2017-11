Donna denunciata per il furto di 75 euro di merce

BIELLA - Al termine di una veloce indagine condotta dai carabinieri, una donna di 49 anni, M.S., di Andorno Micca, è stata denunciata per furto aggravato. Alcuni giorni fa, era entrata al supermercato Bennet di Vigliano e si era impadronita di merce per un valore di 75 euro, riuscendo poi a guadagnare l'uscita. I suoi movimenti, però, erano stati notati dal personale, che aveva allertato i carabinieri. In questo caso, come in altri, le videocamere di sorveglianza hanno dato una grossa mano agli investigatori, permettendo loro di identificare la ladra, nota da tempo alle forze dell'ordine per analoghi comportamenti. La refurtiva, inoltre, è stata resuperata e restituita ai legittimi proprietari. Ennesima denuncia per tentato furto anche per il 19enne Z.M., di Biella. Ieri, lunedì 27 novembre, aveva cercato di rubare del materiale all'interno del supermercato Esselunga, dove era stato subito scoperto e bloccato, in attesa dell'arrivo di una pattuglia dell'Arma.