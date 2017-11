Biella: sterpaglie a fuoco in Costa di Riva

BIELLA - Sono due gli interventi effettuati questa notte, martedì 28 novembre, dai vigili del fuoco di Biella. Intorno alle 24 la prima richiesta di intervento è arrivata da Costa di Riva, a Biella, dove a prendere fuoco erano state alcune sterpaglie, secche a causa della perdurante siccità. In tutti sono andati in cenere una ventina di metri quadrati di terreno, lontano dalle abitazioni. Una mezz'ora più tardi, un'altra squadra del comando provinciale di via Santa Barbara si è portata in strada Campagnè, sempre a Biella. In questa occasione i pompieri hanno soccorso un novantenne che, finito a terra, in casa, non era più in condizioni di rialzarsi.