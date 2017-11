Freddo in ospedale? «Stiamo provvedendo, tecnici al lavoro»

BIELLA - «In queste ore sono arrivate diverse segnalazioni da parte di utenti che affermano di sentire freddo all’interno dei reparti. Informiamo la popolazione che tale situazione è legata a un problema tecnico. Abbiamo allertato la ditta Nocivelli - che ha in gestione l’appalto per la climatizzazione dell’ospedale - per provvedere a riparare il guasto. I tecnici sono già lavoro. Ci scusiamo per il disagio e ribadiamo che sono già in corso gli interventi di riparazione». Questo il comunicato stampa diffuso nelle scorse ore da parte dell'ufficio comunicazione dell'Azienda sanitaria diretta da Gianni Bonelli.