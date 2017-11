Giovedì Matteo Renzi a Biella. Ma è "giallo" sulla sede e l'orario

BIELLA - Matteo Renzi sarà in città, domani. L'ex premier e segretario nazionale del Partito Democratico porterà infatti il suo tour di «Destinazione Italia» anche sotto il Mucrone, dopo una serie di annunci e di smentite nelle scorse settimane. Non lo farà in treno, come in altre località Italiane, ma in pullman. Renzi in giornata sarà presente anche a Casale Monferrato, Trino Vercellese, Domodossola e Verbania. Dopo la vista in città, partità alla volta di Torino.

MISTERO - La prima versione della notizia è che Renzi arrivi intorno alle 19, a Palazzo Oropa. Qui dovrebbe incontrare i rappresentanti istituzionali e politici di riferimento. Ma nulla è davvero certo, al momento. Per questioni soprattutto logistiche, ma pure di sicurezza, la sede e l'orario non sono infatti del tutto certi. Digos, segreteria provinciale del Pd e autorità locali in queste ore stanno infatti febbrilmente discutendo per scegliere la sede ideale per accogliere un personaggio pubblico così importante, tra sostenitori e possibili contestatori anche dalle nostre parti. Ecco perché nella giornata di domani tutto il programma potrebbe cambiare o subire ritardi.

PIANO B - Esempio: all'ultimo minuto potrebbe quindi essere escluso l'arrivo in centro dell'ex premier, con inevitabili disagi per il traffico. Scatterebbe così il piano B, che per ora pare essere l'istituto per geometri "Vaglio Runbes", per far incontrare a Renzi alcuni studenti e verificare così dei progetti informatici d'eccellenza legati alla sua legge nota come il nome di "Buona scuola». Per ora comunque nulla è definitivo e, secondo fonti ufficiali, la presenza di Renzi in città potrebbe cambiare all'ultimo momento su indicazione delle forze dell'ordine che stanno predisponendo un piano di sicurezza.